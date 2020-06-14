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مديريات التربية تتسلم بوابات التعقيم للثانوية العامة

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بوابات التعقيم للثانوية العامة
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متابعات- أمينة عبد العال

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كفر الشيخ

الثانوية العامة

#الثانوية العامة

تسلمت مديريات التربية والتعليم بكفر الشيخ أول دفعات بوابات التعقيم الإلكترونية والتي سيتم استخدامها لتعقيم طلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات ضمن الإجراءات الوقائية التي تنفذ لحماية الطلاب .

في سياق متصل تم تسليم البوابات وتركيبها كما وصلت المطهرات للجان بإدارتي شرق وغرب كفر الشيخ التعليميتين، وتم تركيب البوابات للجان مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ومدرسة علي عبد الشكور للغات وعلي عبد الشكور للتعليم الأساسي والمدرسة الثانوية التجارية ومدرسة النور للمكفوفين .

وتمت مراجعة أعمال التطهير والتعقيم وحجرات العزل باللجان و وتوفير المطهرات في دورات المياه ومتابعة الحجرات الصحية للتأكد من تجهيزها ،جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتورة بثينة كشك وعدد من قيادات المديرية  و الإدارات التعليمية ومدراء المدارس





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