» بعد فيديو رقص بدون كمامات.. إغلاق فندق بالغردقة

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اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر
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وكالات- الدويني فولي

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رقص

البحر الأحمر

كمامات

علق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على الفيديو الذي تم تداوله لتجمع بعض النزلاء في حفل راقص بأحد الفنادق بالغردقة وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.
وقال حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه شاهد الفيديو في الساعة السادسة مساء وتواصل فورًا مع وزير السياحة الذي أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة.
وأعلن حنفي اتخاذ قرار بإغلاق الفندق الذي سمح بهذه الاحتفالات إغلاقا نهائيا لمخالفته الإجراءات الاحترازية مشددًا على أنه تم الاتفاق مع وزير السياحة على معاقبة الفنادق المخالفة لتعليمات اللجنة المشكلة من وزارة الصحة والسياحة للإجراءات الاحترازية بالفنادق بالإغلاق الكامل.

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