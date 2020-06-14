» بعد فيديو رقص بدون كمامات.. إغلاق فندق بالغردقة

14 يونيو 2020 - 10:51 ص

علق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على الفيديو الذي تم تداوله لتجمع بعض النزلاء في حفل راقص بأحد الفنادق بالغردقة وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.









وقال حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه شاهد الفيديو في الساعة السادسة مساء وتواصل فورًا مع وزير السياحة الذي أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة.







