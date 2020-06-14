» بعد اعترافه بطلبها الطلاق .. الرداد يكشف حقيقة تطليق إيمي سمير غانم

14 يونيو 2020 - 08:43 ص

رد الفنان حسن الرداد على الأنباء التي تم تداولها على نطاق واسع حول انفصاله عن إيمي سمير غانم .



وقال الرداد في تغريدة متقضبة: الصحافة الصفراء لا تنتهي .. للأسف في بعض المواقع لازالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات عن الفنانين .. أقول لهم "عيب" احترموا مهنتكم .



كشف الرداد في تصريحات سابقة عن قيام زوجته الفنانة إيمي سمير غانم بطلب الطلاق منه .



وقال "الرداد" في تصريحات متلفزة: بعد انتهاء حفل زفافي مع إيمي استقللنا الطائرة لقضاء شهر العسل ، وهناك مزحت معها لكنها طلبت الطلاق .



وأضافت: أنا أحب المزاح والضحك والتعامل مع الناس بينما هي تحب أن تجلس هادئة جدًا.



وأردف: في الطائرة حاولت أن أدبر لها مقلبا ، فنظر لشباك الطائرة وزعمت أن البعض سيأتون ليأذونا فوجدتها تصرخ وتقول : طلقني.

