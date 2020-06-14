» خناقة وشتائم وتهديدات بين مذيعة الجزيرة و مذيعة سكاي نيوز

14 يونيو 2020 - 08:07 ص

اندلعت مشادة واتهامات متبادلة بين مذيعة الجزيرة غادة عويس ومذيعة سكاي نيوز جيسي المر.



ووهاجمت جيسي المر ، غادة عويس ، ردا على تغريدة للإعلامي محمد الشقاء قال فيها : هل حاجة الإعلامي للمادة وأعني هنا (المال)؛ يجعله يقدم بعض التنازلات ويتخلى بالتالي عن بعض الأخلاقيات الإعلامية؟. الإعلامية في قناة الجزيرة من #قطر #غادة_عويس ترى أنه من الصعب التمسك بأخلاقيات الإعلام وتؤكد أنه أمر واقع؛ فما رأيكم؟



وردت جيسي قائلة: لا أبداً، وغادة ليست القاعدة وهي لا تمثل الا نفسها وللأسف تسيء لسمعة المهنة وللكثير من الإعلاميين الذين يرفضون ورفضوا بيع ضمائرهم لخوض حروب بالوكالة مهما كانت المبالغ او المكافئات.



و علقت غادة عويس على كلامها قائلة: تخيلوا اني لم اسىء يوما للمدعوة جيسي وحتى اني لا اعرفها ولم اسمع باسمها من قبل.ما الذي دفعها للاساءة لي بهذا الشكل وما هي ادلتها واثباتاتها على ما تتهمني به؟هذا قدح وذمّ وتشهير يا قوم!وأنتظر توضيحاً علنياً من المدعوة جيسي وإلاّ فليتولّاها القضاء.



وأضافت: للأسف مضطرّة لمقاضاتك جيسي المرّ. تحياتي.

