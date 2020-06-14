وزيرة التضامن: "إحنا واقفين على طراطيف صوبعنا "

14 يونيو 2020 - 07:51 ص









أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا، والدولة تتدخل لحماية دور المسنين والأيتام من فيروس كورونا، معقبة: "منذ 3 شهور ونصف كلنا واقفين على طراطيف صوابعنا علشان مفيش حالة تتصاب".











وأضافت "القباج" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة عبر القناة الأولى المصرية،"، مع الإعلامي وائل الإبراشي ،بأن الوزارة تعمل على إنشاء مقران للعزل إحداهم فى محافظة الإسماعيلية والآخر في منطقة الهرم، للتعامل مع أي حالة تظهر عليهم أعراض الفيروس.







وتابعت:" كل المتواجدين في المؤسسات التابعة للوزارة هم ولادنا وأبنائنا وهم في أيدي أمينة ونؤدي دورنا على أكمل وجه، مؤكدة أن الوزارة تقوم بكل ما يلزم من أجل حماية كبار السن في دور المسنين، والأطفال في المؤسسات الرعاية، وتعاملنا مع الحالات المصابة في دار الدكتورة عبلة الكحلاوي كان على وجه السرعة ولكن الإصابات كانت متسارعة.







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.

