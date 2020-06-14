  • الأحد 14 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:28 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ميسى

لأجل عيون "ميسى" مشجع يقتحم ملعب مباراة برشلونة

الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين

إخلاء منزل الرئيس الإسرائيلي بسبب إصابة كورونا

رضا عبد العال

رسالة مهمة من رضا عبد العال لجماهير الأهلى

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن: "إحنا واقفين على طراطيف صوبعنا "

نشأت الديهي

"الديهي": حذاري من اللعب بالنار حتي لا يحرق الأخضر و اليابس

الصحة : ظهور كورونا في مصر أمر لا يعيبنا

الصحة تكشف فصيلة الدم الأكثر والأقل عرضة للإصابة بكورونا

عبلة الكحلاوي

عبلة الكحلاوي: أنا معاكم للآخر نفس

الخطيب ومرتضى

مرتضى منصور يوجه رسالة للخطيب: يا تشتم يا تشتكي

ارشيف

إصابة مشرف المقاصة بفيروس كورونا

مقطع من فيديو الرقص بمنتجع الغردقة

بعد فيديو الرقص بمنتجع الغردقة.. الرقابة تحقق

"جمعة": اللي حصل مصيبة كبيرة

الحياة السياسية

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

غرامة مالية كبيرة على صالح جمعة بالأهلى بسبب فايلر

#

وزير الأوقاف:هذا ما سيحدث الجمعة القادمة

#

بعد كشف الحقيقة.. فنانة كويتية شهيرة: اللي حصل دا عيب

#

مجدي يعقوب: دا لو حصل هتبقى مصيبة

دار مسنين

سي بي سي

علي جمعة

كورونا



أعرب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، عن غضبه من واقعة رفض أبناء استلام أباءهم من دار مسنين خشية انتقال فيروس كورونا لهم ،بعد كشف فيها حالات إصابة بفيروس كورونا.

وقال "جمعة"، خلال مدخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلًا: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.. هذه مصيبة كبرى من المصائب الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية وهو أثم في الدين".

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أن ما حدث مصيبة يجب ألا يقبلها المجتمع أو المواطنين، مشددًا على ضرورة مواجهة الأمر بحسم وقوة، لكونه موقف غير إنساني.

وتابع: "نحن في ظرف استثنائي، وينبغي علينا تحمل هذه الفترة حتى نخرج منها بسلام، لافتا إلى أن الآباء والأمهات في دار المسنين الذين تم استدعاء أبنائهم ليسوا من المرضى ولكن يتم نقلهم لحمايتهم لأنهم كبار السن ومناعتهم ضعيفة".

وكان قد صدم الشارع المصري خلال الساعات الماضية بمأساة حلت في إحدى دور المسنين، بعد أن رفض أبناء استلام أهاليهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الجزائر تؤجل فتح حدودها البرية والبحرية والجوية
» البحوث الإسلامية تكشف حكم فتح سنتر لتجميل العرائس المحجبات
» بيومي فؤاد يكشف سر رفضه دخول أبنائه عالم التمثيل
» بعد فيديو رقص بدون كمامات.. إغلاق فندق بالغردقة
» تغير مفاجيء في تدوينات ابنة رجاء الجداوي بعد إصابة والدتها بـ كورونا
» تعليق ناري من جورج وسوف بعد أنباء إصابته بـ كورونا
» بعد اعترافه بطلبها الطلاق .. الرداد يكشف حقيقة تطليق إيمي سمير غانم
» رضا عبد العال يتفاجأ بسؤال محرج عن الأهلي .. وهكذا رد
» خناقة وشتائم وتهديدات بين مذيعة الجزيرة و مذيعة سكاي نيوز
» نجم الزمالك: انتقالي إلى الأهلي وارد جدا
» باحثون أمريكيون: كورونا يطور نفسه عبر طفرة "D614G"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية