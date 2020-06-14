"جمعة": اللي حصل مصيبة كبيرة

14 يونيو 2020 - 07:43 ص









أعرب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، عن غضبه من واقعة رفض أبناء استلام أباءهم من دار مسنين خشية انتقال فيروس كورونا لهم ،بعد كشف فيها حالات إصابة بفيروس كورونا.







وقال "جمعة"، خلال مدخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلًا: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.. هذه مصيبة كبرى من المصائب الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية وهو أثم في الدين".







وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أن ما حدث مصيبة يجب ألا يقبلها المجتمع أو المواطنين، مشددًا على ضرورة مواجهة الأمر بحسم وقوة، لكونه موقف غير إنساني.







وتابع: "نحن في ظرف استثنائي، وينبغي علينا تحمل هذه الفترة حتى نخرج منها بسلام، لافتا إلى أن الآباء والأمهات في دار المسنين الذين تم استدعاء أبنائهم ليسوا من المرضى ولكن يتم نقلهم لحمايتهم لأنهم كبار السن ومناعتهم ضعيفة".







وكان قد صدم الشارع المصري خلال الساعات الماضية بمأساة حلت في إحدى دور المسنين، بعد أن رفض أبناء استلام أهاليهم.

