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مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود أكثر من نوع "كورونا"

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الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين
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المصريون ـ متابعات

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نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، ما تردد عن وجود أكثر من نوع «كورونا» في مصر.
وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc»، أن الحكومة توفر التشخيص وأماكن الكشف والعزل والعلاج، وأن المستشفيات توفر أماكن أكثر كلما زادت الإصابات.
وأوضح تاج الدين أن مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية تشارك في علاج مرضى «كورونا» وتتيح أماكن لأعداد كبيرة جدا، مضيفًا أن المدن الجامعية دخلت ضمن منظومة العزل مشددًا على وضع الأساليب التشخيصية والعلاجية لاحتواء انتشار الفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.
وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي «القاهرة، الجيزة والقليوبية»، بينما سجلت محافظات «البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء» أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.

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