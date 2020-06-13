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بعد تعافيه من كورونا.. أمريكي مطالب بسداد 1.1 مليون دولار للمستشفى

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أصيب أمريكي يبلغ من العمر 70 عامًا، والذي كاد أن يموت بسبب فيروس كورونا بصدمة أخرى بعد شفائه، إذ أنه مطالب بسدد فاتورة إلى مستشفى بقيمة 1.1 مليون دولار.

وكان مايكل فلور الذي يقيم في مدينة سياتل مريضًا جدًا بـ (كوفيد -19) لدرجة أن زوجته وأطفاله اتصلوا به ليودعهم.

وذكرت صحيفة "سياتل تايمز"، أنه تعافى من الفيروس بعد خضوعه للعلاج في المركز الطبي السويدي في إساكوه. لكنه تفاجأ بالفاتورة الضخمة التي تطالبه المستشفى بسدادها.

كانت الفاتورة، التي بلغ مجموعها 1،122،501.04 دولارًا، وتتألف من 181 صفحة، بما في ذلك 9736 دولارًا لغرفته في العناية المركزة، بالإضافة إلى 408،912 دولارًا إضافيًا لأنه كان يجب إغلاق المكان وتطلب من الموظفين ارتداء معدات واقية كاملة.

وذكرت الصحيفة، أن لدى فلور بوليصة تأمين "ميديكير أدفانتيج" التي تغطي عادة جميع الرسوم بعد خصم 6000 دولار تقريبًا.

وقالت إن اللوائح المالية الخاصة التي سنها الكونجرس لمرضى (كوفيد – 19) قد تمنع فلور من دفع سنت واحد أحمر.

وقال فلور إنه فوجئ برد فعله على هزيمة الفيروس، مضيفًا: "أشعر بالذنب حيال البقاء. هناك شعور" لماذا أنا؟ لماذا استحق كل هذا؟ إن النظر إلى التكلفة المذهلة لكل هذا يضيف بالتأكيد إلى ذنب الناجي".

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