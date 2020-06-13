حسين خضر يكشف سبب تدخل أردوغان في ليبيا

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الطيب حسين

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قال حسين خضر، نائب رئيس الامانة الفيدرالية للهجرة بالحزب الاشتراكي في ألمانيا، إنه كان  هناك رغبة تركيا لاستمرار الصراع في سوريا للحصول على مكاسب، بما ساهم في تدمير الأراضي السورية، تم اتجه اردوغان بعد ذلك لليبيا.
وأضاف "خضر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن ليبيا تتمتع بموقع استراتيجي ولديها حدود مع 6 دول بالقارة، وهي مدخل هام لإفريقيا، ومدخل للقارة الأوروبية من أوروبا، وكلمة السر في الصراعات التي حدثت بالمنطقة الغاز الطبيعي، وليبيا لديها تاسع مخزون على مستوى العالم فيما يتعلق بالمخزون النفطي.
وتابع، أنهم يقوموا بتجميع وتوثيق الوثائق والفيديوهات التي تؤكد نقل أردوغان للإرهابيين والمرتزقة للأراضي الليبية، واعترافات مسجلة للإرهابيين إلى جانب التواصل مع الإعلام الغربي والدول التي يتواجدوا بها بلغتهم لتعريف العالم اجمع بما يقوم به اردوغان في ليبيا.
وا?صدرت كيانات للمصريين في الخارج ، بـ67 دولة حول العالم ، بالتعاون مع تنسيقية الشباب العربي با?وروبا ومقرها ا?لمانيا، ومنظمة "كوادر قيادية شبابية" ، بيانا لإدانة التدخل التركي في الشا?ن الليبي، ونقل المرتزقة والجماعات الا?رهابية ا?لى هناك.
وا?كد ا?صحاب البيان، ا?ن المعنيين بتلك الكيانات المصرية والعربية، قرروا ا?رسال بيان الا?دانة هذا لكل حكومات الدول التي تقيم بها وا?يضا نشره للإعلام، فضلا عن التجهيز للتقدم بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الا?نسان التابع للا?مم المتحدة خلال الفترة المقبلة، لكشف انتهاكات الادارة التركية.
وتابع البيان: "نحن حاليا في مرحلة تجميع وا?عداد ورصد وتوثيق ا?دلة الاتهامات وسنتقدم بها قريبا للمحكمة الجنائية الدولية حيث ان قرارات مجلس الا?من بحظر توريد السلاح ا?لى ليبيا، ا?صبحت حبرا على ورق نتيجة للانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر، وا?ن تركيا تعرقل جهود السلام".


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