محمد عثمان يقاضي مرتضى منصور أمام النائب العام

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مرتضى منصور

النائب العام

مقاضاة

محمد عثمان

أكد المحامي محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة السابق والمستشار القانوني السابق للنادي الأهلي، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وفاروق جعفر وطارق يحيي.

واتهم "عثمان"، المشكو في حقهم بسبه وقذفه على شاشة قناة الزمالك يوم 6 يونيو الجاري، وحمل البلاغ رقم 24695 لسنة 2020 عرائض النائب العام.

ونشر "عثمان" صورة من البلاغ عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وقال :" بلاغ للنائب العام.. تقدمت اليوم ببلاغ رقم 24695 لمعالي المستشار النائب العام ضد كل من،،

1- مرتضى منصور المحامي.

2- فاروق فؤاد جعفر (وشهرته فاروق جعفر).

3- طارق محمد يحيى عبد الحميد ( وشهرته طارق يحيى).. وذلك لارتكابهم وقائع السب والقذف في حقي على شاشة قناة نادي الزمالك".

وقال عثمان في بلاغه، إن المشكو في حقهم دأبوا على تشويه صورة الشاكي بدون أسباب، ولكونه فقط المستشار القانوني للنادي الأهلي، وذلك على قناة الزمالك الفضائية وحساب "منصور" على فيسبوك، بغرض التشهير به والتقليل من قدره بأنه بالسب والقذف وخدش سمعة عائلته والطعن في أعراض أسرته دون دليل ودون سند من القانون.

وأضاف أن رئيس الزمالك اتخذ من قناة الزمالك منصة لنشر أكاذيبه، وتجرأ على محارم القانون مشتغلا أنه أحد المشتغلين به ومتسترا بالحصانة البرلمانية كونه عضوا بمجلس النواب ما حال دون ردعه بالجزاء المناسب.

وحوى بلاغ المحامي محمد عثمان فحوى ما قال إن المشكو في حقه أدلى به لقناة الزمالك واعتبره سبا وقذفا في حقه، ملتمسا معاقبة الأخير وفق نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالسب والقذف وتكدير الأمن العام ونشر الأخبار الكاذبة.

وطالب في بلاغه النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية، وتحقيق الوقائع تحقيقا قضاىيا وتمكين الشاكي من الإدلاء بأقواله وتقديم المستندات.


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