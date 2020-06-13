"غزال شارد".. مذيعة الجزيرة تكشف عن ألقابها وتثير الجدل

13 يونيو 2020 - 01:24 م

كشفت الإعلامية الأردنية علا الفارس، المذيعة بقناة الجزيرة القطرية، عن الألقاب التي تطلق عليها وتتغزل فيها، وكذلك الألقاب التي تذمها، لكنها صدمت الجميع بأنها تحب أحد هذه الأوصاف التي تذمها.

وكتبت علا الفارس عبر حسابها على موقع "تويتر" :" قالوا: فرس الشاشة الجامح.. مهرة الفضائيات.. غزال شارد. فارسة الشاشة.. جوكر البرامج.. مذيعة العائلة.. فجأة : مرتزقة.. عجوز.. علا ساونا.. زيتونة.. وأوصاف طبعا غير لائقة، بصراحة ويشهد الله إني صادقة ما يهمني ولا لقب او وصف سواء مديح او ذم…بس لقب زيتونة عزيز على قلبي جدا يعجبني".

وأثارت تغريدة علا الفارس الجدل بين متابعيها، متسائلين عن كيفية عشقها للقب يذمها البعض به.



قالوا :

فرس الشاشة الجامح

مهرة الفضائيات

غزال شارد

فارسة الشاشة

جوكر البرامج

مذيعة العائلة



فجأة :

مرتزقة

عجوز

علا ساونا

زيتونة

واوصاف طبعا غير لائقة



بصراحة ويشهد الله اني صادقة ما يهمني ولا لقب او وصف سواء مديح او ذم...بس لقب



زيتونة ??



عزيز على قلبي جدا

يعجبني ?? — علا الفارس (@OlaAlfares) June 12, 2020