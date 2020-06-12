» قلق بـ "الجبلاية" بعد إصابة 3 حكام بكورونا

محمد عبد الحارس
أصيب 3 حكام بفيروس كورونا بعدما أثبتت مسحة الفيروس ايجابية العينات ويخضعون للعزل بمعرفة اللجنة الطبية باتحاد الكرة.
ويتابع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية للاتحاد الحالة الصحية لثلاثى قضاة الملاعب من أجل الاطمئنان عليهم.
كما أجرى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج القائمين بأعمال لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة اتصالات بالحكام الثلاثة من أجل التأكيد على الدعم اللامتناهى من قبل اللجنة لأبنائها فى ظل أزمة فيروس كورونا.
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