إبراهيم سعيد يكشف مفاجأة غير متوقعة عن "فايلر"

12 يونيو 2020 - 02:21 م





قال إبراهيم سعيد لاعب الأهلى والزمالك السابق، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قرر الرحيل عن الفريق خلال الفترة القادمة لامتلاكه عروضا مُغرية.

وأضاف "سعيد" خلال تصريحاته لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق، أن فايلر يتهرب من الأهلي بشياكة، والدوري السعودي هو الأقرب للمدرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضح سعيد أن المقابل المادي سيكون مختلفا تمامًا وضعف عرض الأهلي لـ"فايلر"، وحقق ما أراده خلال تواجده في القلعة الحمراء بظهور اسمه وتحقيق نتائج إيجابية خلال هذا الموسم.



