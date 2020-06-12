محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات، بعد عودة النشاط الرياضي بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا.
"المصريون" ترصد أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
غرناطة × خيتافى - 7:30 - على قناة beIN SPORT HD 3
فالنسيا × ليفانتى - 10:00 - على قناة beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هوفنهايم × لايبزيج - 8:30 - على قناة beIN SPORT HD 5
مواعيد مباريات كأس إيطاليا
يوفنتوس × ميلان - 9:00 - على قناة RAI 1
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
موريرينسى × ريو آفى 8:00 - على قناة SPORT TV
سبورتنج لشبونة × باكوس دى فيريرا - 10:15 - على قناة SPORT TV
عصر03:38 م
فجر
03:14
شروق
04:55
ظهر
12:00
عصر
15:38
مغرب
19:05
عشاء
20:35