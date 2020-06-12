الدولار يستمر في تراجعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

12 يونيو 2020 - 08:59 ص

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 12 يونيو حالة من التراجع الطفيف أمام الجنيه بمقدار قرش أو قرشين حسب البنوك ، حيث سجل 16.18 جنيه .

وسجل الدولار في البنك المركزي16.10 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.24 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 16.11 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.21 جنيه.

كما سجل في البنك التجاري الدولي 16.13 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.23 جنيه، وسجل في بنك مصر 16.11 جنيه للشراء و للبيع سجل 16.21 جنيه .