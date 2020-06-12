إعلامي: مصر مش عايزة فلوس من ليبيا

12 يونيو 2020 - 07:59 ص

أكد الإعلامي محمد علي خير، أن مصر أفسدت معادلة التحالف القطري التركي للسيطرة على ملف الغاز في ليبيا، معقبا:" اللاعبين بشكل مباشر في الملف الليبي هم:" تركيا وروسيا وبشكل غير مباشر إسرائيل ".



وأضاف "خير"، ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، بأن عقيدة الجيش المصري دفاعية ولا تغزو أو تهاجم أحد ولكن تحمي حدودها فقط،معقبا: "إحنا لا نغزو ولا نهاجم دول ولكن نحمي نفسنا والجيش يحمي حدوده ".



وتابع: "مصر مش عايزة فلوس من ليبيا وأكثر استفادة ممكن تفكر فيها هي عودة العمالة المصرية لليبيا ولكن متحطش أيدها على الهلال النفطي ، مستبعدا حدوث حرب مصرية إلا إذا كان في غباء تركي، كما أن روسيا في مصلحتها كعبلة مصر فى ملف الغاز.

