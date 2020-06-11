» حقيقة رحيل «أبو جبل» و«ساسى» عن الزمالك

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نفي الاعلامي أحمد شوبير، وجود عروض خليجية لضم محمد أبو جبل حارس الزمالك أو فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأضاف "شوبير" في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي عبر أثير إذاعة أون سبورت: الخليج لا يضم حراسا أجانب بخلاف الدوري السعودي وهم الفترة الحالي لا يفضلون ضم المصريين وذلك لتخفيض النفقات بعد أزمة توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا .

وتابع: بالنسبة لعروض ضم فرجاني ساسي الأمر غير صحيح واللاعب يشعر بالراحة داخل النادي ولا يرغب في مغادرته بجانب راتبه الكبير.


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