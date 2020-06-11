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بعد تعرض ابنتيه للتنمر.. شريف منير: حسبي الله ونعم الوكيل
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عبد القادر وحيد

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التنمر

شريف منير

ابنتيه

تسبب صورة نشرها الفنان شريف منير على انستجرام في حالة من الجدل، والتي أعرب فيها عن غضبه بسبب التعليقات التي نالت من ابنتيه.

وكتب منير بعد حذفه لصورة ابنتيه: : " بعد ما نزّلت صورة بناتي.. فريدة 16 سنة وكاميليا 12 سنة.. وشوفت تعليقات من ناس مرضى وقليلي الرباية.. وجرحوا بناتي وجرحوني فمسحت الصورة.. ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

وكان منير قد نشر صورة تتضمن منشورا  يقول فيه :" الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير".

يأتي هذا عقب تعرض بعض المشاهير، لحالة من التنمر منهم لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا،و إيمان رمضان شقيقة محمد رمضان.


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