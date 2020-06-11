» تقارير تحدد مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

11 يونيو 2020 - 02:02 م

كشفت تقارير مغربية عن أن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ستقام في بداية شهر سبتمبر المقبل، بعدما عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي "كاف"، أمس اجتماعا حاسما برئاسة أحمد أحمد، رئيس "كاف".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن مواجهة الزمالك والرجاء المغربي في لقاء الذهاب ستقام يوم الرابع من شهر سبتمبر، بينما يواجه الأهلي الوداد يوم الخامس من الشهر ذاته.

وأضافت الصحيفة المغربية، أن مباراة الإياب بين الأهلي والوداد ستقام يوم 11 سبتمبر، فيما يلعب الزمالك أمام الرجاء يوم 12 سبتمبر.

وتابعت الصحيفة بأنه جرى تحديد يوم 25 سبتمبر لخوض المباراة النهائي لدوري الأبطال في نسخة الموسم الحالي 2019 - 2020، على ملعب سيتحدد لاحقا بعد اعتذار ملعب جابومي بالكاميرون عن استضافة النهائي.