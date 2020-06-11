  • الخميس 11 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر04:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صلاح

لفتة إنسانية من "صلاح" داخل محطة وقود

بعد إندونيسيا.. ماليزيا تعلّق حج مواطنيها هذا العام

بعد إندونيسيا.. ماليزيا تعلّق حج مواطنيها هذا العام

علامة جديدة: مرضى كورونا يعانون من الهذيان واضطرابات نفسية

الأزهر: يجوز تعقيم متوفي كورونا بدلا من تغسيله

بعد تعرض ابنتيه للتنمر.. شريف منير: حسبي الله ونعم الوكيل

بعد تعرض ابنتيه للتنمر.. شريف منير: حسبي الله ونعم الوكيل

الأزهر يؤكد لعبة " ببجي" عبث بالعقيدة ومرتعا خصبا للجريمة

الأزهر يؤكد لعبة " ببجي" عبث بالعقيدة ومرتعا خصبا للجريمة

وزارة الأوقاف

أول 3 محافظات يطبق بها فتح المساجد

تامر أمين

تامر أمين: اللي عمل كدا مجرم شرعًا وقانونًا

من بينها" فتح المساجد وامتحانات الثانوية العامة".. 12 قرارا جديدا للحكومة

من بينها" فتح المساجد وامتحانات الثانوية العامة".. 12 قرارا جديدا للحكومة

الرئيس السيسي

مهم للغاية..هذا ما سيفعله السيسي بشأن "سد النهضة"

مرتضى منصور

مرتضى منصور لـ "الخطيب": مش هتقدر علىّ

تقارير تحدد مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

الرياضة

"كاف" يفرض غرامات مالية على 7 أندية
"كاف" يفرض غرامات مالية على 7 أندية
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تقارير تكشف موعد مباريات الأهلي والزمالك في أبطال إفريقيا

#

"كاف" يغير ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

#

نجم الأهلي: أبو تريكة أخذ هذا الشيء معه من النادي قبل رحيله

#

"كاف" يكشف حقيقة إلغاء مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

افريقيا

كاف

مباريات

دورى ابطال

كشفت تقارير مغربية عن أن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ستقام في بداية شهر سبتمبر المقبل، بعدما عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي "كاف"، أمس اجتماعا حاسما برئاسة أحمد أحمد، رئيس "كاف".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن مواجهة الزمالك والرجاء المغربي في لقاء الذهاب ستقام يوم الرابع من شهر سبتمبر، بينما يواجه الأهلي الوداد يوم الخامس من الشهر ذاته.

وأضافت الصحيفة المغربية، أن مباراة الإياب بين الأهلي والوداد ستقام يوم 11 سبتمبر، فيما يلعب الزمالك أمام الرجاء يوم 12 سبتمبر.

وتابعت الصحيفة بأنه جرى تحديد يوم 25 سبتمبر لخوض المباراة النهائي لدوري الأبطال في نسخة الموسم الحالي 2019 - 2020، على ملعب سيتحدد لاحقا بعد اعتذار ملعب جابومي بالكاميرون عن استضافة النهائي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بدعة وشرك.. ذبح 100 شاة فرحا بعودة المصلين للمساجد تشعل الكويت
» حقيقة رحيل «أبو جبل» و«ساسى» عن الزمالك
» تقارير تحدد مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
» الإبراشي: من يستغلنا ليس منا
» يفتح أبوابه مجددا.. " أسعد مكان في العالم"
» وزيرة التضامن لـ"متسول":"لو شوفت معاك الطفلة تاني بالشارع هاخدها منك"
» هيكل يعلن 5 قرارات جديدة لـ الحكومة لمواجهة كورونا
» عن بُعد.. «الأوقاف» تعلن إنشاء أول وحدة لتدريب الأئمة والواعظات
» اعتقال حمار في هذه الدولة.. لن تتخيل السبب
» النجم الساحلى يكشف حقيقة التفاوض مع "كارتيرون"
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:04 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية