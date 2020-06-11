وزير الإسكان يقرر عزل نفسه بعد مخالطته مصابا بكورونا

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عزل نفسه

مصاب بكو رونا

قرر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دكتورعاصم الجزا، تطبيق العزل المنزلي على نفسه لمدة 14 يوما، لمخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم.

وقد ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.


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