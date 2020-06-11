ماذا قال الفنان محمود مسعود عن " محمد مرسي"

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عبد القادر وحيد

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وفاة

مبارك

محمد مرسي

الفنان محمود مسعود

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير محمود مسعود، الذي توفي فجر اليوم الخميس، عن عمر يناهز 67 عاما.

وقالت النقابة في نعي الفنان الراحل: " البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية? وفاة الفنان الكبير ?محمود مسعود، ?رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

ولد محمود مسعود 3 سبتمبر 1952، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975.

وعمل الفنان الراحل بعد تخرجه في مسرح الطليعة، ثم انتقل إلى السينما، وشارك في بطولة عدد كبير من الأفلام.

كما شارك في التليفزيون عبر مسلسلات اللقاء الثاني ومغامرات زكية هانم وجمهورية زفتى وأكتوبر الآخر.

لم ينفصل الفنان عن الحياة السياسية التي ضربت البلاد في السنوات الماضية أو طيلة حياته، حيث صرح بريه في الرئيس الراحل حسني مبار ك قائلا :" أنا واحد من الناس عاصرت عبدالناصر والسادات ومبارك، ولكن طبعا كان أصعبهم مبارك، لأنه كان أجرأ حاكم على شعبه، وهاجم المصريين من أول خطبة وقال (أنتم بتأكلوا كتير وبتنجبوا كثير).. رغم أن العدد الكبير مفخرة الشعوب"».

كما هاجم أيضا الرئيس الراحل محمد مرسى عندما كان مرشحًا عن الجماعة لرئاسة مصر.

وذكر رأيه في تصريحات سابقة قائلا :" هو أسوأ بكثير من شخصية مبارك، مع مبارك كنا بنتعامل مع دماغ واحدة عارفين حدودها وحدود شرها، أما مرسى بينه عهد مع المرشد، ودا قسم بيقسموه أن يكون مخلص للمرشد، ولذلك لا يمكن أن نصدق أن مرسى سيخرج من عباءة الإخوان".

يذكر أن الفنان محمود مسعود كان يعب على الوسط الفني ما اعتبره "تفشي الشللية"، وتضييع الفرص على من هو أقدر على أداء الدور، ما يتنافى مع الإنسانيات والأخلاق.


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