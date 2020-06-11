استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات اليومية

عبد القادر وحيد
شهدت أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس استقرارا أمام الجنيه المصري.
وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 16.11جنيه للشراء ، 16.25 للبيع.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 16.12للشراء، 16.22جنيه للبيع.
وفي بنك مصر 16.12 جنيه للشراء ، 16.22 جنيه للبيع.
في بنك الإسكندرية سجل 16.12 جنيه للشراء، 16.22 جنيه للبيع.
بينما سجل الدولار في البنك التجارى الدولى CIB سجل 16.13للشراء ، 16.23 جنيه للبيع.
كما سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.14جنيه للشراء 16.24جنيه للبيع .
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