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استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات اليومية

مال وأعمال

استقرار لأسعار الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات اليومية
استقرار لأسعار الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات اليومية
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عبد القادر وحيد

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الجنيه

اسعار الدولار

تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس استقرارا أمام الجنيه المصري.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 16.11جنيه للشراء ، 16.25 للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 16.12للشراء، 16.22جنيه للبيع.

وفي بنك مصر 16.12 جنيه للشراء ، 16.22 جنيه للبيع.

 في بنك الإسكندرية سجل 16.12 جنيه للشراء، 16.22 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار في  البنك التجارى الدولى CIB سجل 16.13للشراء ، 16.23 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.14جنيه للشراء 16.24جنيه للبيع .


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