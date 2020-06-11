» وزيرة التضامن لـ"متسول":"لو شوفت معاك الطفلة تاني بالشارع هاخدها منك"

11 يونيو 2020 - 07:14 ص

سردت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل لقائها بالشاب الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتسول في إحدي شوارع جامعة الدول العربية برفقه طفلة.



وقالت"القباج"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم " المذاع علي فضائية " أون إي"، مع الإعلامية بسمة وهبة ، إن الشرطة كانت قد ألقت القبض علي هذا الرجل بتهمة التسول ، وللتأكد من أن الطفلة التي برفقته هي نجلته .



وأضافت "القباج"، تواصلت مع وزارة الداخلية حتي يتم الإفراج عليه ، مشيرة إلي أنها عندما التقت به أكد لها أنه يعاني من مشاكل اقتصادية و أسرية .



وتابعت:" تم منح هذا الشاب مساعدة شهرية و فرصه عمل ، حتي لا يتسول بالطفلة مرة أخري في الشارع، معقبة :" أنا قولتله لو شوفت معاك الطفلة تاني في الشارع هاخدها منك".

