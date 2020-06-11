مرتضى يوبخ خالد الغندور بعد إصابة ابنته بكورونا ويتوعد بمحاسبته

11 يونيو 2020 - 05:58 ص

شن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - هجوما شرسا على خالد الغندور - مقدم برنامج "زملكاوي" - بسبب قيامه بتوجيه الشكر لسيد عبد الحفيظ.



وقال "مرتضى" في مداخلة مع قناة النادي: مع احترامي لخالد الغندور ، فقد قام بتلويث قناة الزمالك باسم سيد عبد الحفيظ ، لو أراد أن يوجه له الشكر فليتصل به ، لكن عبد الحفيظ يهاجم الزمالك في تصريحاته يوميا.



وأضاف: ستتم محاسبة خالد الغندور على ما حدث.



وكان سيد عبد الحفيظ أعلن تضامنه مع خالد الغندور بعدما كشف عن إصابة ابنته بفيروس كورونا.



