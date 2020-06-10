» "الصحة": هذه المحافظات أقل إصابة بكورنا وأكثر وعيًا بالوقاية

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المحافظات التي سجلت قال معدل إصابات بفيروس كورونا هي "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء".

وأضاف أن محافظات، القاهرة والجيزة والقليبوية، سجلت أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأوضح المتحدث، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1342 حالات وفاة.