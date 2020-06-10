الرئيس يصدر أمرًا عاجلًا بشأن "عم صبحي"

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السيسي

الغورية

عم صبحي

أمر عاجل

بعد الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي حظى بتعاطف كبير من الجميع، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلبية احتياجات أحد أصحاب العمالة غير المنتظمة من منطقة الغورية يدعى "عم صبحي".

وتداول النطشاء فيديو لعم صبحي، الذي يجر عربة بها كراتين كثيرة، حيث وجه الرئيس بفتح محل للرجل حتى يكف عن هذا العمل المرهق".

وحسب وسائل إعلام، فإن "عم صبحي يبلغ عمره 69 عاما، ولديه 6 أبناء ويعمل بالغورية بعد خروجه على المعاش، ووجه الرئيس المصري أيضا بتجهيز حفيدته التي أوشكت على الزواج، كما قرر الرئيس المصري سفر عم صبحي وزوجته لأداء فريضة الحج على نفقة الدولة".

وكان فيديو "عم صبحي" قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل في مصر، حيث أشاد الجميع بعزم الرجل على العمل بهذه المهنة الشاقة رغم كبر سنه، ودعا الكثير من الأشخاص الدولة لمساعدته.


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