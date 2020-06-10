رسالة قاسية من "تركي الحمد" لـ"ناصر الدويلة"

10 يونيو 2020 - 02:24 م

وجه الكاتب السعودي تركي الحمد رسالة موجعة للمحامي والبرلماني الكويتي السابق ناصر الدويلة.

وكتب الحمد على حسابه في تويتر : لا أدري.. هل مثل هذا يخدعون الناس أم يخدعون أنفسهم.. يتحدث عن الأعراب وكأنه ليس منهم.. ويخنع لمن؟..لدولة هي وريث سلطنة أورثتنا التخلف والجهل والخرافة.

وتابع قائلا : " صحيح ما قاله الأوائل: إن لم تستح فاصنع ما شئت".

جاء هذا في تعليقه على هجوم الدكتور أحمد الفراج على ناصر الدويلة والذي كتب:" من الجنرال ناصر إلى الجنرال مارك ميلي قائد القوات الأمريكية المشتركة : أسلم تسلم وإلا سنأتيك بجيش أوله في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا وآخره عند قصر خليفتنا في أنقره والسلام".

وكان الدويلة قد غرد قائلا : " تركيا سيدة الشرق الأوسط.. وبعد ثلاث سنوات ستكون سيدة أوربا.. وستكون سيدة أوربا العظمى والشرق الأوسط، وسيتسابق الأعراب لخطاب ودها".