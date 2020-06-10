أحمد سامي يقترب من تدريب «تماسيح النيل»

10 يونيو 2020 - 01:59 م

اقترب أحمد سامى، المدير الفنى السابق لفريق طلائع الجيش، من تولى المسئولية الفنية لنادى أسوان، خلفا لمجدى عبدالعاطى الذى تقدم باستقالته قبل عدة أيام بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية.

ووصلت المفاوضات بين "سامي" ومسئولى أسوان إلى مرحلة متقدمة للغاية خلال الساعات الماضية خاصة بعد موافقة "سامي" المبدئية على العرض المقدم من مسئولى أسوان ويتبقى فقط وضع الرتوش النهائية على الصفقة بين الطرفين.

ومن المقرر عقد جلسة خاصة بين مسئولى النادى و"سامي" خلال الساعات القادمة لإنهاء الاتفاق بشكل تام قبل الإعلان عن توليه المسئولية الفنية منتصف الشهر الجارى.