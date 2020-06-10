أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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تنطلق اليوم الأربعاء عددًا من المواجهات بالدورى البرتغالى وكأس ألمانيا.

وتستعد باقي الدوريات الكبرى الأوروبية للعودة من جديد، في يونيو الجاري، باستثناء الدوري الفرنسي الذي تم إلغاؤه.

مواعيد الدوري البرتغالى

فيتوريا سيتوبال × سانتا كلارا –6:00 مساء – على قناة Sport TV 1 Potugal

بورتيمونينسي × بنفيكا –8:45  مساء  – على قناة Sport TV 1 Potugal

بورتو × ماريتيمو – 10:30 مساء – على قناة Sport TV 1 Potugal

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

بايرن ميونخ × اينتراخت فرانكفورت – 8:45  مساء  – على قناة Sky Sport 2 HD Germany


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