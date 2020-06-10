معصوم مرزوق: للأسف قطر نشيطة في هذا الخطأ

10 يونيو 2020 - 10:31 ص

أعرب السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية السابق عن أسفه لسباق بعض دول الخليج لإثبات أوزان القوة عبر الأموال .

وأضاف السفير معصوم مرزوق على حسابه في تويتر : لمن سألوا عن قطر .. هي قطر عربي شقيق .. ولكن هناك تسابق عجيب للأخوة في الخليج لإثبات وزن سياسي غير موجود وفقا لحسابات القوة ، ويعتمدون علي وزن النقود".

وأوضح أن قطر نشيطة في هذا السباق للأسف ، ولو كان علي حساب المصلحة العامة ..نحن نشاهد كوميديا الأخطاء في أوضح نسخة..يشارك فيها الجميع .

وعلق أحد رواد تويتر على تدوينة معصوم بالقول :" قطر وبدون أي مؤهلات بدأت بلعب دور الوكيل الإقليمي لتنفيذ مؤامرة الشرق الأوسط الكبير وهي من دعمت الثورات بهدف تحويلها إلى فوضى خلاقة حتى قررت الإمارات ان تشاركها.. وعندما اختلفوا سرقت الدور منها وقلبت عليها السعودية والبحرين".

وعلق آخر : " ما نعرفه وما عهدناه هو غياب الشفافية في العلاقات والطرح .. ما ندعو الله اليه وما نطلبه من الجميع هو أن قوتنا في وحدتنا وأن نتعظ من قصة الثيران الثلاثة وأنهم أكلوا يوم أكل الثور الأول مع احترامنا والدعاء بالخير لجميع أمتنا العربية".