ترامب يرضخ لاحتجاجات فلويد.. أول رئيس لسلاح الجو .."أسود"

10 يونيو 2020 - 09:41 ص

عين مجلس الشيوخ الأمريكي تشارلز براون جونيور رئيسا لأركان سلاح الجو ليصبح أول ضابط أسود في تاريخ الولايات المتحدة يقود أحد فروع القوات المسلحة وأحد أسلحة البنتاجون الستة "سلاح الجو وسلاح البحر والقوات البرية ومشاة البحرية وخفر السواحل والقوة الفضائية".

ويتولي حاليا "براون" الذي يبلغ من العمر 57 عاما ، منصب قائد القوات الجوية في منطقة المحيط الهادي، وهو ثاني جنرال أسود يشارك في عضوية هيئة أركان الجيوش المشتركة بعد كولن باول الذي ترأسها بين 1989 و 1993 ، حسبما نشرت " سكاي نيوز ".

كان مجلس الشيوخ قد صوت بأغلبية 98 صوتا مقابل صفر علي تثبيت الجنرال براون في هذا المنصب، وكان قائدا للمقاتلة "إف 16" وحارب في منطقتي المحيط الهادي والشرق الأوسط وفي سجله 2900 ساعة طيران بينها 130 ساعة أثناء معارك.

ونظرا للتظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة بسبب مقتل الأمريكي من أصول أفريقية "جورج فلويد" فقد لاقي هذا التعيين ترحيبا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لتهدئة الأوضاع في الشارع الأمريكي.