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مصابة بكورونا: "الفيروس جالي لحد البيت وخبط عليا"

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إيمان هاني

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نشطاء

مواطنة

كورونا

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لمواطنة مصابة بفيروس كورونا المستجد، تروي كواليس إصابتها.

وقالت السيدة في مقطع الفيديو المتداول: "خلوا بالكم الموضوع كبير أقسم بالله الفيروس جالي إلى المنزل وخبط عليا، ومنذ بداية الأزمة وأنا أجلس في بيتي، ولحد الساعة 6 الصبح كنت بموت أنا وجوزي".

وأضافت: أنا بجري على المستشفى ومعايا جوزي فيه ناس قاعدة في الشارع وتجمعات إلى الساعة 6 صباحاً والشرطة بتجري ورا الناس، والناس بتجري من الشرطة، يا جماعة حرام عليكم".

وتابعت: "يا جماعة خافوا شوية الوضع صعب وسيئ وبالأمس أنا لفيت كتير عشان ألاقي مستشفى ندخلها ومفيش ،العدد والإصابات أكثر من الإمكانيات اللهم بلغنا اللهم فاشهد ادعو لي كتير ربنا يتم شفائي أنا وجوزي على خير ".

واستعرضت السيدة أسماء الأدوية اللازمة للعلاج من كورونا وأسباب خروجها في مقطع الفيديو قائلة: "أنا خرجت في الفيديو عشان أقول للناس لا تذهبوا للمستشفيات، وفي حالة وجود ارتفاع في درجة حرارة تتجاوز 39 درجة اشتروا المحاليل.

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