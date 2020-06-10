» خلال ساعات..الأرصاد تحذر من طقس اليوم

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة.

وتوقعت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم، وجود شبورة خفيفة صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، وطقس حار، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا. وأضافت: كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، ولطيف على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

 وأشارت الهيئة، إلي أنه على شمال الصعيد، سوف يتعرض لموجة حارة ،شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

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