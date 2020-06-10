ابنة فريد شوقى تفجر مفاجأة مدوية عن إصابتها بكورونا

10 يونيو 2020 - 12:30 ص

قالت عبير فريد شوقى، ابنة الفنان فريد شوقي، إنها ملتزمة بكل الإجراءات الوقائية والصحية منذ بدء جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19»، ولكنها اضطرت للخروج لمرة واحدة من أجل العمل، وصافحت شخصا، وتابعت: «ولا أعلم إن كانت إصابتى بكورونا منه أو من ملامسة شئ آخر».



وأضافت عبير شوقي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية، أن الأعراض بدأت تظهر عليها تدريجياً من بداية الصداع ومن ثم ارتفاع في درجة الحرارة وفقد حاستى الشم والتذوق، مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج في المنزل الآن.

