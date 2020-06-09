إجراءات جديدة من السياحة والطيران المدني لتحفيز السياحة

09 يونيو 2020 - 02:48 م

عقد وزيرا السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، والطيران المدني الطيار محمد منار اجتماعا تنسيقيا لتوفير حزمة من التخفيضات من أجل تحفيز السياحة الوافدة إلى مصر عند عودتها في التوقيت الذي سوف يحدده مجلس الوزراء.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن وزارة الطيران قررت منح شركات الطيران تخفيضات بنسبة قدرها 50% على رسوم الهبوط والإيواء ونسبة 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح مع تقديم كل التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول وذلك تشجيعاً لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية في مصر عندما يتقرر عودة السياحة الوافدة.

وأوضح وزير السياحة والآثار أنه لتشجيع وتحفيز منظمي الطيران والرحلات السياحية الكبري لجلب المزيد من السائحين إلى مصر بصفة عامة والمحافظات السياحية الشاطئية بها وهي محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح هذا وكانت وزارة البترول قد وافقت الشهر الماضي على تخفيضات علي سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون الواحد و التي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى و بشكل دائم بكل المحافظات، في التوقيت الذي يحدده مجلس الوزراء لعودة السياحة الخارجية.

و أشار الدكتور خالد العنانى إلى أنه قبل أزمة فيروس كورونا المستجد تبنت وزارة السياحة و الآثار سياسة جديدة لربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، و ربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية و إتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين ، و في إطار التنسيق الدائم بين وزارتي السياحة و الاثار و الطيران المدني، بدأت شركة مصر للطيران في فبراير الماضي، بتشغيل أولى رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ و الأقصر و ذلك لأول مرة منذ توقف دام عدة سنوات، كما منحت وزارة السياحة و الآثار نسبة تخفيض قدرها 20 % علي أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف و المواقع الاثرية التابعة للمجلس الأعلى للأثار و كذلك تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج علي خطوط شركتي مصر للطيران و آير كايرو علي ان تكون مدة سريان التخفيض 15 يومآ.

وخلال الاجتماع أكد الوزيران حرص قطاعى الطيران والسياحة على التعاون الدائم من أجل دعم وتشجيع الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر .

ومن جانبه أكد وزير الطيران على جاهزية المطارات المصرية لاستقبال السائحين ، مؤكداً على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان لضمان سلامة المسافرين والوافدين إلى مصر .