مش معايا فلوس أوصل للجنة عشان أراقب..تضع "شوقي" في مأزق

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وجه أحد المعلمين رسالة محرجة لوزير التعليم الدكتور طارق شوقي، اشتكي خلالها سوء أحواله المادية، وأنه لا يمتلك المال الكافي للمواصلات حتى يستطيع الوصول إلى لجان الثانوية العامة للمراقبة.

وطالب المعلم عبرموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأن يجد له حلا.

وجاء نص الرسالة كالآتي: "معالي الوزير الفاضل لو سمحت أنا لو جالي مراقبة ثانوية عامة، قسما بعزة جلال الله مفيش معايا فلوس ادفعها في المواصلات عشان أروح الملاحظة وانتظرها بعد 6 شهور، قولي أعمل إيه لو جالي ندب أنا قاعد بدعي ربنا إن ميجيش جواب ندب عشان مش حقدر أروح عشان معنديش فلوس أخدها من البيت عشان أدفعها في المواصلات زي ما بقولك كده، والمثل الشعبي بيقول اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع" .

 وأضاف المعلم في رسالته قائلا: "أنا معلم خبير 33 سنة خدمة في التربية والتعليم مرتب 2900جنيه متزوج والأسرة مكونة من خمس أفراد، هل يكفو معيشة وكهرباء وغاز ومياه ومواصلات ثانوية عامة، ياريت تتكرم عليه معالي الوزير لو شوفت منشوري تقولي أعمل إيه بالله عليك ومش بمثل ولا بعمل شو إعلامي كل اللي قولته حقيقة، مفيش حيلتي أي حاجة ناقص أقولك إيه تاني، في انتظار ردك لو حضرتك بتشعر بمأساة المعلم".

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