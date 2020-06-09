مسئول بعد إصابته بكورونا: جالي إسهال شديد

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اللواء محمد أنيس، السكرتير المساعد لمحافظة مطروح
اللواء محمد أنيس، السكرتير المساعد لمحافظة مطروح
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إيمان هاني

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روي اللواء محمد أنيس، السكرتير المساعد لمحافظة مطروح، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، قائلا: "إنه عندما شعر بألم شديد في جسده وإسهال، وفقد حاستي الشم والتذوق، قام بعزل نفسه منزليًا، واتبع البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة".

وأضاف "أنيس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه فور إجراء المسحة وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا، أبلغ المحافظ، وعزل نفسه.

وتابع: "بدأت الأعراض عليا عندما عدت من مأمورية من القاهرة، وأنا الآن في العزل المنزلي، أنا كنت ملتزم بالتباعد الاجتماعي وإن شاء لا يكون أحد من المخالطين قد أصيب، حتى الآن لم تظهر أعراض على محافظ مطروح"، مشيرًا إلى أنه يتلقى العلاج الآن وحالة مستقرة.

وأشار إلى أنه تم عزل كافة المخالطين له لمدة 14 يومًا، ولم تظهر عليهم أية أعراض حتى الآن، بما فيهم المحافظ، مؤكدا أنه كان يتبع التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة بشكل دائم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 414 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.

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