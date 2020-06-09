  • الثلاثاء 09 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:54 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مستشار بن زايد: "العين بصيرة واليد قصيرة"

هل اقتربت نهايته.. مستشار بن زايد يصف تدوينات مسؤول كبير بالصبيانية

ضاحي خلفان: الحل في غزو عربي لقطر

ضاحي خلفان: الأقصى للمسلمين.. والأرض مختلف عليها

مقتل عريس برصاصة والده

هزت دولة عربية.. مقتل عريس برصاصة والده في حفل الزفاف

سيد عبد الحفيظ

عبد الحفيظ: واحد بيتعامل مع مرتضى وبندق..عايزه يتقارن بصالح سليم ازاي؟

صورة من الحفل

حفل زفاف أعلي "لورد"..و مسئولة : الكل هرب

الإعلامي عمرو أديب

أديب :"كلو العيش للآخر الأيام الجاية هتبقي صعبة"

فتح المساجد بدولة خليجية بعد إغلاق 3 شهور

فتح المساجد بدولة خليجية بعد إغلاق 3 شهور

الدولار

الدولار يواصل تراجعه ويسجل هذا الرقم

مرتضى منصور

مرتضى منصور: الكاميرات صورت محمود الخطيب في هذا الوضع

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد يثير الجدل بهجومه على مسئول شهير .. فمن هو؟

ساعات وما وعد به الرئيس سترونه على أرض الواقع

آخر الأخبار

الإبراشي: "الناس عايزة تنتحر"
الإبراشي: "الناس عايزة تنتحر"
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

ضاحي خلفان: لابد من عقاب هذا الرئيس بشكل رادع

#

تعليقًا على مكافآت الأطباء..إعلامي: الرئيس يطبق فقه الواقع

ليبيا

السيسي

الإبراشي

الأولى

إعلان القاهر

أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن بيان القاهرة حظي بترحيب الدول الكبرى، معقبًا: "اتصال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد نجاح المبادرة المصرية، لأنها أساس الحل في ليبيا".


وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، المبادرة ستكون أساس إنهاء الحرب في ليبيا، والوصول إلى دولة مدنية حديثة خالية من الميليشيات والمرتزقة الأجانب إلى جانب التمثيل العادل لكل الأقاليم الليبية".

 وتابع: "خلال الساعات القليلة المقبلة سيكون هناك تصورات تنفيذ هذه المبادرة على أرض الواقع، مردفا: "الأمم المتحدة ستدخل بها بشكل كبير وواضح".

 وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية المشتعلة منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، محذرا من التمسك بالحل العسكري للأزمة الليبية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "صد ركلات" حارس مرمى شهير يحتفل بزفافه مع عروسه
» فنان شهير يقتل سائق شاحنة في حادث مرور
» عبد الحفيظ: واحد بيتعامل مع مرتضى وبندق..عايزه يتقارن بصالح سليم ازاي؟
» رسالة غامضة من "شوبير" بعد كشف قيمة عقد نجله في الأهلي
» إعلامية شهيرة: بيقولولي "انتي رد سجون" وبعاني من قلة الرزق
» مفاجأة وراء وفاة المخرجة شيرين غيث
» الأهلي: الزمالك هو النادي الوحيد اللي شايف 12 دوري أكبر من 41 دوري
» تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي
» مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن إنتاج لقاح كورونا
» لماذا تم تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه؟
» مستشار الرئيس: طرح 2 مليار جرعة من لقاح كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية