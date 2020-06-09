البابا تواضروس لطلاب الثانوية العامة: دفعتكم هتكون اسمها كورونا

09 يونيو 2020 - 06:24 ص

كشف قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن تواصله مع عدد من طلاب الثانوية العامة لطمأنتهم، خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات.



ووجه "البابا تواضروس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ، رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، قائلا: "أزمة وهتعدي".



و تابع ممازحا طلبة الثانوية العامة ،قائلا :"الدفعة دي هتكون اسمها دفعة كورونا".

