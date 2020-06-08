أبوظبي تمدد حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها الكبرى

08 يونيو 2020 - 11:40 م

أكد المكتب الإعلامي في أبوظبي، يوم الاثنين، بأنه تم تمديد حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها الكبرى لمدة أسبوع بسبب فيروس كورونا.



وأعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي مع شرطة الإمارة ودائرة الصحة، عن تمديد حظر التنقل بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) ومن وإلى الإمارة لمدة أسبوع اعتباراً من غدا الثلاثاء الـ9 من يونيو.



وأشار البيان، إلى أن «حظر التنقل يشمل جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات وحركة نقل البضائع الضرورية».



وأضاف: «يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم تبعا لأوقات برنامج التعقيم الوطني».

