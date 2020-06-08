طقس حار.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا، مع شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري لطيف على السواحل الشمالية نهارا، والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلا، حار نهارا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على كليهما.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.