الرئيس يبحث "قضية الساعة" مع «ميركل»

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ميركل

اتصال هاتفي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع المستشارة الألمانية ميركل، بحثا خلاله تداعيات الأزمة الليبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات القضية الليبية في ضوء الرعاية المصرية لـ«مبادرة اعلان القاهرة»، حيث رحبت المستشارة الألمانية بالمبادرة التي تراها امتدادً لمسار مؤتمر برلين بأضافة عناصر وابعاد جديدة فعالة إلى العملية السياسية الليبية، مشيدة بالجهود المصرية البناءة لتسوية الازمة الليبية.

وأكد الرئيس من جانبه حرص مصر علي التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا من خلال ما نصت عليه المبادرة، سعياً نحو استقرار وامن ليبيا والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتفعيل ارادته الحرة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي لم تزد القضية سوي تفاقماً وعنفاً.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول ايضاً بحث بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً تلك العسكري والتجارية، وكذاك تعزيز التعاون بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا.

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