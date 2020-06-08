"بوتين" يشيد بـ"السيسي"

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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها القاهرة في ليبيا.


وقالت الخدمة الصحفية بالكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشاد في محادثة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجهود القاهرة الدبلوماسية لتسوية الوضع في ليبيا.

وقال الكرملين: "نوقش الوضع في ليبيا بالتفصيل. وأبلغ السيسي عن مضمون المحادثات التي عقدت في القاهرة في 6 يونيو/ حزيران مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ونتيجة لذلك اقترحت خطوات للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية".

وحسب الكرملين، قدم الجانب الروسي تقييما إيجابيا للجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر. وتم التأكيد مجدداً على الالتزام المتبادل بمواصلة التنسيق من أجل ضمان وقف الأعمال القتالية وبدء المفاوضات بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة".



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