ارتفاع شهداء الأطباء بفيروس كورونا إلى 52

08 يونيو 2020 - 01:39 م

قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إنّ تضحيات الفريق الطبي ما زالت مستمرة، مؤكدا أنّ الأطقم الطبية هي البطل الحقيقي في أزمة مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى تسجيل حالتين وفاة جدد.









وأكد الزيات، لـ"الوطن"، ارتفاع إجمالي أعداد شهداء الأطباء، لتصل إلى 52 شهيد حتى الآن على مستوى الجمهورية.







