ارتفاع شهداء الأطباء بفيروس كورونا إلى 52

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وكالات- الدويني فولي

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الأطباء

ارتفاع

فيروس كورونا

قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إنّ تضحيات الفريق الطبي ما زالت مستمرة، مؤكدا أنّ الأطقم الطبية هي البطل الحقيقي في أزمة مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى تسجيل حالتين وفاة جدد.

وأكد الزيات، لـ"الوطن"، ارتفاع  إجمالي أعداد شهداء الأطباء، لتصل إلى 52 شهيد حتى الآن على مستوى الجمهورية.


وأضاف الزيات أن الشهيد 51، هو الدكتور  محمد حسن عمر استشاري الحميات بالأقصر، أما الشهيد 52، فهو الدكتور نبيل خليفة استاذ العظام طب عين شمس

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