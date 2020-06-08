  • الإثنين 08 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:43 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سجن

أحكام بالمشدد لـ34 متهما في اقتحام قسم التبين

وزير المالية

"لسه مخلصوش".. رد وزير المالية علي سؤال إعلامي له علي الهواء

أحمد الشيخ يرفض الانتقال إلى المصري البورسعيدي

«الشيخ» يدق أبواب «بيراميدز»

محمد صلاح

شكوك حول مشاركة "صلاح" أمام إيفرتون

الخطيب

مذيع"نفسنة" يعلن إصابته بكورونا بطريقة غريبة

اعلاميون مصابون بـ" كورونا"

العدوى للجميع.. إصابة 10 إعلاميين بفيروس" كورونا"

مفتي الجمهورية السابق علي جمعة

3 مدن مستجابة الدعاء .. تعرف عليها

الدكتور محمود سامي الطبيب الذي فقد بصره

عتاب مؤثر بين الطبيب الذي فقد بصره وزوجته..شاهد التفاصيل

رجاء الجداوي

معلومة تنشر لأول مرة وتكشف الحقيقة بمرض الجداوي

السفيرة نبيلة مكرم

وزيرة الهجرة للعالقين بالخارج: اللي عايز يرجع هنرجعه

العدوى للجميع.. إصابة 10 إعلاميين بفيروس" كورونا"

الصفحة الأخيرة

اعلاميون مصابون بـ" كورونا"
اعلاميون مصابون بـ" كورونا"
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

إسرائيل.. 10 آلاف طالب قيد "حجر كورونا"

#

الصحة العالمية تحذر 10 ملايين إصابة بـ"كورونا" في القارة السمراء

#

10 خطوات تجنبك الإصابة بـ كورونا في المواصلات.. تعرف عليها

#

فرنسا.. 1427 وفاة ترفع الحصيلة إلى 10 آلاف و328

الحياة

كورونا

راديو مصر

ريهام السهلي

دينا زهرة

أعلن العديد من الإعلاميين الأيام الماضية عن إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد والذي لم يستثن أي فئة، وكانت آخر من أعلن عن إصابته هي الإعلامية "دينا زهرة" المذيعة بقناة "إكسترا نيوز"، والتي أعلنت عن إصابتها من خلال صفحتها الرسمية علي " إنستجرام" .

ومن الإعلاميين الذين سجلوا إصابتهم بالفيروس:

الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "المواجهة" بقناة " إكسترا نيوز ".

الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج " الحقيقة" بقناة " إكسترا نيوز".

 الإعلامية ماثر المرصفي، مدير إذاعة الأخبار "راديو مصر".

 المذيعة داليا أبو عمر، التي عملت بالعديد من القنوات التلفزيونية وتقدم حاليا برنامجها عبر موقع "يوتيوب".

 الإعلامية دينا حويدق، مقدمة برنامج "its showtime " على قناة "cbc " .

الإعلامي أحمد الخطيب، مقدم برنامج "نفسنة" المعروض على قناة "القاهرة والناس".

الإعلامي الرياضي كريم رمزي، مقدم البرامج بقناة "أون تايم سبورت".

الإعلامي حسام حداد، مقدم برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة".

وكانت  الإعلامية إلهام نمر أول المتعافيات من كورونا، حيث أعلن عبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير موقع المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، تعافيها من الفيروس بعد إعلان إصابتها قبل أسبوع.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأهلي يسابق الزمن لتسويق الراحلين عن الفريق
» تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
» العناني : السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة
» بدولة عربية.. القبض علي سيدة محكوم عليها بـ 1277 سنة سجن
» قرارات مهمة جديدة لوزير التعليم عن امتحانات الثانوية العامة
» الثلاثاء.. مؤتمر صحفي للأزهر لتوضيح إجراءات امتحانات الثانوية
» نتنياهو: واشنطن لم تعط الضوء الأخضر لتطبيق خطة الضم
» بشرى سارة بشأن قرار وقف تراخيص البناء
» الأهلي يؤجل تعديل عقود لاعبيه
» شاهد.. فنان شهير ينعى والدته بعبارات مؤثرة
» أنباء حول إصابة شيرين و طفلتيها بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية