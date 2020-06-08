مرتضى منصور: ضابط قطري وراء تسريب عقود اللاعبين

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مرتضى منصور

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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، السبب وراء تسريب عقود لاعبي القلعة البيضاء الفترة الماضية.

وقال "مرتضى" خلال حديثه لبرنامج "زمالكاوي": "هناك ضابط قطري يدعي أبو سنيدة أرسل لي رسالة عبر الواتساب، أخبرني أنه سيقوم بعرض جميع العقود إن لم يعتذر لقطر على الهواء".

وعرض رئيس الزمالك صورا من المحادثة والرسائل التي وصلته من الضابط القطري.

وكانت بعض وسائل الإعلام نشرت عددا من عقود لاعبي الزمالك خلال الفترة الماضية وجاء آخرها عقد لاعب فريق الشباب سيف فاروق جعفر أول أمس السبت.


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