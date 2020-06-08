خبر صادم "من اللجنة العلمية لكورونا" لفاقدي حاستي الشم والتذوق

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الحدث

لميس الحديدي

كورونا

اللجنة العلمية



كشفت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لكورونا، عن علاقة فقدان حاستي الشم والتذوق بفيروس كورونا، قائلة:"إنها بداية أعراض لكورونا، ويعتبر علامة من العلامات الخفيفة لفيروس كورونا، ويجب عمل فحوصات للتأكد فور ظهور هذه الأعراض.

وأكدت "العسال"، خلال مداخلة ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه يجب على من فقد حاستي الشم والتذوق أن يعتبر نفسه مشتبه في إصابته، ويستشير الطبيب ويتبع الإجراءات الصحية.

وأوضحت نائب رئيس اللجنة العلمية لكورونا، أن أعراض فيروس كورونا أصبحت تتشابه مع الكثير من أعراض الأمراض الأخرى، لافتة إلى أنه يجب عمل صورة دم وأشعة على الصدر للتأكد من الإصابة بكورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة.

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