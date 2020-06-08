3 شروط لتبرع ببلازما الدم لعلاج مصابي كورونا

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الصحة

العربية الحدث

كورونا

بلازما

إيهاب سراج الدين



أعلن الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير خدمات نقل الدم بوزارة الصحة،عن شروط المتبرع بالبلازما ،قائلا :"الشرط الأول يعتمد على ظروف الإصابة الخاصة بالمتعافي، والشرط الثاني هو وجود عدد 2 مسحة تثبت سلبية النتائج بعد التعافي ثم الشرط الثالث وهو الأهم أن يمر 14 يوما على تاريخ ثاني مسحة سلبية بعد تعافي المريض.

وشدد في حوار عبر تطبيق "زووم" عبر برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، علي ضرورة التأكد من خلو المريض من أي أعراض متبقية من الإصابة بالفيروس.

وأكد أن كل متبرع بوسعه أن يكون سبباً في شفاء 2 من المرضى من أصحاب الإصابات الحرجة ،موضحا أن العلاج البلازما ليس جديدا وتم تجربته مع الإيبولا والسارس في السابق وأظهرت نتائج إيجابية.

نوه إلى أنه تم استكمال التبرع البلازما من المتعافين طوال شهر رمضان الماضي، معقبا :"لم نعلن وقتها النتائج حتى ننتهي من التجربة وعرضنا المؤشرات الأولية على الوزيرة وكانت مبشرة جداً ".

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