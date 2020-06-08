خالد أبو بكر: أقسم بالله اللي بقوله حقيقة

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السيسي

خالد أبو بكر

أون إي



ثمن الإعلامي خالد أبو بكر الدور الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تولى رئاسة مصر ،قائلا :" الرئيس يمثل رمزًا لكل مواطن يعيش على أرضها".

و أضاف "أبو بكر"، من خلال برنامج "كل يوم"، المذاع علي فضائية "أون إي"، بأن مفهوم "السيسي" أكبر بكثير من مصطلح رئيس الجمهورية، حيث إنه منذ 3 يوليو عام 2013 وهو يحمل مصر فوق عاتقه.

 وتابع : "تمشي في مصر في أي حتة تلاقي مشروع جديد، أتحدى أي حد من اللي حكموا في الدول العربية يكون حد سأله إنت بتجيب الفلوس منين ، أقسم بالله لم نسمع يومًا شائعة تتعلق بالمساس بنزاهة وطهارة السيسي ،اللي بقوله حقيقة،ودا قسم أحاسب عليه".

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