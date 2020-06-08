عتاب مؤثر بين الطبيب الذي فقد بصره وزوجته..شاهد التفاصيل

08 يونيو 2020 - 05:46 ص





وجهت مروة ممدوح، زوجة الطبيب البطل محمود سامي الذي فقد بصره بسبب إرهاق العمل أثناء علاج مصابي كورونا، رسالة عتاب لزوجها ،عقب تدوينته عبر السوشيال ميديا والتي حملت مشاعر جميلة لها، قائلة :" كنت أتمني أن تكون هذه المشاعر بيني وبينه.



وأضافت "ممدوح" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"،: "كان نفسى يكون الكلام الحلو ده بيني وبينه وليس على العام، وهذا لا يعني إنني اتحامل عليه.



وتابعت: "أنا حاسة أن الكلام الحلو ده كبير عليا.. وأنا مش بقول كدا لأني مراته أو أني بحبه..لا.. لكن لأنه إنسان نبيل".

